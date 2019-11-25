Нижний Новгород, , 14:00 — REGNUM В школу Вадского района Нижегородской области, где произошло массовое отравление газом, выехали члены правительства. Всем пострадавшим поручено оказать необходимую медпомощь. Всего госпитализированы 44 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По данным минздрава, в Вадскую центральную районную больницу из средней школы доставлены 44 человека: 43 ребенка и один взрослый. Предположительно они отравились бытовым газом.

«Тяжёлых отравлений нет, 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», — говорят в правительстве региона.

По поручению губернатора Глеба Никитина на место ЧП выехали его заместитель Дмитрий Краснов, глава минздрава Александр Смирнов и министр энергетики Андрей Чертков. Всем службам поручено оперативно оказать всю необходимую помощь пострадавшим и держать ситуацию на постоянном контроле.

Губернатор поручил своему заместителю Андрею Харину и Андрею Черткову «разобраться в произошедшей ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели Вадской средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число 44. По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.

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