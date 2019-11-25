Сургут, Югра, , 13:56 — REGNUM В Югре жительницу Сургута обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции на сумму 21 млн рублей. Кроме того, правообладателям товарных знаков причинён ущерб на сумму свыше 13 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что сотрудница предприятия, которое занимается розничной продажей продовольствия и напитков, с октября 2017 года по июнь 2018 года совместно с подельниками приобретала немаркированное спиртное, а также продукцию с заведомо поддельными акцизными марками. При этом на таре нелегального алкоголя незаконно использовались поддельные товарные знаки мировых торговых марок. В ходе расследования изъято более 82 тыс. бутылок и более 200 канистр со спиртным. Алкоголь по заниженным ценам реализовался предпринимателям и гражданам.

Сургутянка обвиняется по трём статьям уголовного кодекса: в продаже нелегального алкоголя, в сбыте продукции с поддельными акцизными марками, использовании чужого товарного знака.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.