Магас, , 13:49 — REGNUM Жители частного домовладения в ингушском городе Сунжа пострадали от отравления газом. Инцидент произошел вечером 23 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, все жильцы дома по улице Гагарина доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. В МЧС не уточнили количество пострадавших и их состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, два месяца назад, 23 сентября, в Сунженском районе Ингушетии погибла от отравления газом 14-летняя девочка. Ее тело без признаков жизни нашли в ванной комнате одного из частных домов в селе Троицкое.

В октябре 2019 года от отравления газом пострадали пятеро жильцов частного жилого дома в городе Назрани.

Читайте также: В Ингушетии госпитализировали пять человек, отравившихся угарным газом