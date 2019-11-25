Нижний Новгород, , 13:49 — REGNUM В одном из зданий школы под Нижним Новгородом, где произошло отравление детей газом, прекращены занятия. Об этом сообщили 25 ноября сотрудники школы.

В школе пояснили, что из-за чрезвычайной ситуации отпустили детей по домам. Это ученики старших классов, которые учатся в отдельном здании. Младшие классы учатся в другом здании, там отравлений не было.

«Младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел», — цитирует сотрудницу школы ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс газовой примеси — одоранта — привел к отравлению десятков детей в Вадской средней школе в Нижегородской области. Такова предварительная версия ЧП.

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