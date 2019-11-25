Бирск, Башкирия, , 13:52 — REGNUM Следователи Башкирии проверяют факт неисполнения родителями обязанности по воспитанию ребенка в Бирске. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в Бирске мальчик просил у прохожих милостыню, чтобы купить одежду.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту следователи проводят доследственную проверку. Стражи порядка предполагают, что в действиях родителей ребенка могут усматриваться признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.