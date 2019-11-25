Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM Выброс газовой примеси привел к отравлению детей в школе под Нижним Новгородом. Об этом сообщил 25 ноября источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Вадской средней школе в Нижегородской области десятки детей отравились газом. Пострадавших осматривают врачи.

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