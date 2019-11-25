Улан-Удэ, , 13:31 — REGNUM В Бурятии задержали местных, которых подозревают в серии преступлений в составе организованной преступной группы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, обезвредить банду удалось совместными усилиями сотрудников региональных подразделений МВД, ФСБ и Росгвардии.

По данным следствия, граждане последние годы занималось рэкетом, сутенёрством и организацией незаконных азартных игр. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

«В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире высотного жилого дома обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих», — отметили в СКР, добавив, что при изъятии взрывчатых веществ пришлось эвакуировать жителей дома.

В настоящее время расследование продолжается, также решается вопрос о заключении под стражу задержанных членов ОПГ.

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