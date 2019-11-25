25 Ноября
 
14:42

Одним из самых посещаемых мест Вадского района является местечко близ села Вад, где находятся 13 святых источников и купель.

14:40

Вадский район находится в центральной части Нижегородской области и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским, Дальнеконстантиновским районами. Общая длина границ составляет 167 км. Самая большая протяженность с юга на север — 41 км, с запада на восток — 30 км. Расстояние от района до областного центра 110 км. Район разделен на 6 административных единиц, которые включают 46 населенных пунктов. Численность постоянно проживающего населения — 15 300 человек, избирателей — 11 087. Административным центром района является село Вад.

14:39

На сайте Вадского муниципального района Нижегородской области — ни слова о происшествии в школе.

Сегодня, 25 ноября, на сайте опубликована информация о том, что поставщик газа АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород», с 18 ноября по 31 декабря проводит акцию «В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ». МЫ СПИШЕМ ВАМ ПЕНИ*! (* За исключением пеней, взысканных в судебном порядке)

14:37

По неофициальным данным, причиной отравления могла стать мусорная свалка.

14:31

Следователи выясняют причину отравления школьников, и все обстоятельства происшествия.

«Предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа», — говорят в СУ СКР по Нижегородской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробнее: СКР проводит проверку по факту массового отравления в Нижегородской области

14:29

По факту отравления детей организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи СО по городу Арзамасу следственного управления СКР по Нижегородской области.

14:28

По уточнённой информации, дети почувствовали запах газа прямо на уроках.

14:16

Сообщается, что медики отпустили домой всех, кто жаловался на отравление газом в школе в Нижегородской области.

14:11

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в нижегородской школе детей

В результате отравления в Вадской средней школе Нижегородской области никто тяжело не пострадал, сообщили 24 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

14:05

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили «Коммерсанту», что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали нарушений.

14:02

Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Харину и министру энергетики Андрею Черткову «разобраться в произошедшей ситуации».

14:00

Минздрав сообщил о состоянии отравившихся газом в Нижегородской области

По данным минздрава Нижегородской области, в Вадскую центральную районную больницу из средней школы доставлены 44 человека: 43 ребенка и один взрослый.

«Тяжёлых отравлений нет, 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», — говорят в правительстве региона.
13:51

По уточнённым данным, 27 школьников из 43 госпитализированных после отравления, отпустили домой.

13:50

На место ЧП в школу Вадского района выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

13:49

Нижегородская школа после отравления детей частично прекратила работу

В школе пояснили, что из-за чрезвычайной ситуации отпустили детей по домам. Это ученики старших классов, которые учатся в отдельном здании. Младшие классы учатся в другом здании, там отравлений не было.

13:47

Сообщается о том, что утечка вещества на газораспределительной станции ликвидирована.

13:36

Газораспределительная станция, на которой произошёл выброс вещества, находится в 1,5 км от школы в селе Вад.

13:35

Названа предварительная причина отравления детей в нижегородской школе

По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.

13:32

Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести, сообщают медики.

13:32

Увеличилось число пострадавших угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом сообщают медики.

По имеющейся информации, всех 44 пострадавших госпитализировали.

13:28

На местном участке газопровода проводились плановые работы. Как обычно и бывает, часть ушла в атмосферу. Но в этот момент ветер изменился и подул прямо на учебное заведение. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеграмм-канал LIFE SHOT.

13:27

Всех детей, находившихся в школе, доставили в больницу, где их осматривают врачи.

13:27

По предварительным данным, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. У остальных диагностировано состояние лёгкой степени тяжести.

13:26

Сначала сообщалось, что отравились 29 детей и трое взрослых. Однако по последним данным, число пострадавших уже составило 45 человек.