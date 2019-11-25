Одним из самых посещаемых мест Вадского района является местечко близ села Вад, где находятся 13 святых источников и купель.
Вадский район находится в центральной части Нижегородской области и граничит с Арзамасским, Перевозским, Шатковским, Дальнеконстантиновским районами. Общая длина границ составляет 167 км. Самая большая протяженность с юга на север — 41 км, с запада на восток — 30 км. Расстояние от района до областного центра 110 км. Район разделен на 6 административных единиц, которые включают 46 населенных пунктов. Численность постоянно проживающего населения — 15 300 человек, избирателей — 11 087. Административным центром района является село Вад.
На сайте Вадского муниципального района Нижегородской области — ни слова о происшествии в школе.
Сегодня, 25 ноября, на сайте опубликована информация о том, что поставщик газа АО «Газпром Межрегионгаз Нижний Новгород», с 18 ноября по 31 декабря проводит акцию «В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ». МЫ СПИШЕМ ВАМ ПЕНИ*! (* За исключением пеней, взысканных в судебном порядке)
По неофициальным данным, причиной отравления могла стать мусорная свалка.
Следователи выясняют причину отравления школьников, и все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Подробнее: СКР проводит проверку по факту массового отравления в Нижегородской области
По факту отравления детей организована доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи СО по городу Арзамасу следственного управления СКР по Нижегородской области.
По уточнённой информации, дети почувствовали запах газа прямо на уроках.
Сообщается, что медики отпустили домой всех, кто жаловался на отравление газом в школе в Нижегородской области.
Врачи рассказали о состоянии отравившихся в нижегородской школе детей
В результате отравления в Вадской средней школе Нижегородской области никто тяжело не пострадал, сообщили 24 ноября в региональном министерстве здравоохранения.
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщили «Коммерсанту», что на момент появления информации об отравлении детей на ГРС не производилось никаких работ, ни сотрудники, ни автоматика не зафиксировали нарушений.
Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Андрею Харину и министру энергетики Андрею Черткову «разобраться в произошедшей ситуации».
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся газом в Нижегородской области
По данным минздрава Нижегородской области, в Вадскую центральную районную больницу из средней школы доставлены 44 человека: 43 ребенка и один взрослый.
По уточнённым данным, 27 школьников из 43 госпитализированных после отравления, отпустили домой.
На место ЧП в школу Вадского района выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.
Нижегородская школа после отравления детей частично прекратила работу
В школе пояснили, что из-за чрезвычайной ситуации отпустили детей по домам. Это ученики старших классов, которые учатся в отдельном здании. Младшие классы учатся в другом здании, там отравлений не было.
Сообщается о том, что утечка вещества на газораспределительной станции ликвидирована.
Газораспределительная станция, на которой произошёл выброс вещества, находится в 1,5 км от школы в селе Вад.
Названа предварительная причина отравления детей в нижегородской школе
По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах, пояснил собеседник ТАСС.
Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести, сообщают медики.
Увеличилось число пострадавших угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом сообщают медики.
По имеющейся информации, всех 44 пострадавших госпитализировали.
На местном участке газопровода проводились плановые работы. Как обычно и бывает, часть ушла в атмосферу. Но в этот момент ветер изменился и подул прямо на учебное заведение. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил телеграмм-канал LIFE SHOT.
Всех детей, находившихся в школе, доставили в больницу, где их осматривают врачи.
По предварительным данным, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. У остальных диагностировано состояние лёгкой степени тяжести.
Сначала сообщалось, что отравились 29 детей и трое взрослых. Однако по последним данным, число пострадавших уже составило 45 человек.