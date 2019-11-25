В школе в Нижегородской области дети и учителя отравились газом. По данным медиков, угрозы их жизни нет. ЧП произошло 25 ноября в Вадской средней школе.

По предварительной информации, причиной отравления является несанкционированный выброс примеси к газу на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы. Все занятия приостановлены.

Скорая помощь