Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM Увеличилось число пострадавших угарным газом в одной из школ под Нижним Новгородом. Об этом сообщают медики.

По имеющейся информации, всех 44 пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что около 30% пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, а состояние остальных оценивается как легкой тяжести.

Чрезвычайное происшествие произошло вследствие несанкционированного выброса примеси к газу на ГРС (газораспределительной станции) рядом с Вадской районной школой. Подробности и причины инцидента выясняются.

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