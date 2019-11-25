Севастополь, 25 ноября 2019, 13:18 — REGNUM В Севастополе учеников средней школы №32 эвакуировали из-за задымления, произошедшего в электрощитовой. Об этом 25 ноября журналистам сообщил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности города Дмитрий Крупкин.
По его словам, сейчас на месте происшествия проводятся технические работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя» при запуске одного из механизмов.