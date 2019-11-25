Севастополь, , 13:18 — REGNUM В Севастополе учеников средней школы №32 эвакуировали из-за задымления, произошедшего в электрощитовой. Об этом 25 ноября журналистам сообщил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности города Дмитрий Крупкин.

«В школе №32 на улице Бориса Михайлова, 10 произошло задымление в электрощитовой. Эвакуировано 800 учеников. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели разведку помещений и констатировали отсутствие открытого горения и угрозы», — отметил Крупкин.

По его словам, сейчас на месте происшествия проводятся технические работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя» при запуске одного из механизмов.

Об этом:В Севастополе едва не сгорел ракетный катер «Шуя»