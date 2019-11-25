Нижний Новгород, , 13:10 — REGNUM В Нижегородской области с признакам отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели. По предварительным данным, пострадали более 30 человек.

ЧП произошло в Вадской средней школе. С признаками отравления газом госпитализированы 29 детей и трое взрослых, состояние десяти несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, пишет ТАСС.

По неофициальной информации, причиной мог стать несанкционированный выброс примеси к газу на газораспределительной станции вблизи школы.