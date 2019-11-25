Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM На Урале уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, совершённым в пьяном виде и повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня 2019 года. По версии следствия, в тот день компания из нескольких человек устроила вечеринку на даче обвиняемого. Затем он и трое его знакомых решили отправиться на автодром на машине, при этом обвиняемый уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погиб сидевший на переднем сидении пассажир, который не был пристёгнут ремнём безопасности.