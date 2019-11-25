Ухта, Коми, , 13:08 — REGNUM В Коми при работах во время пожара на шахте «Яреганефть» пострадал горнорабочий, об этом 25 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Сотрудник горноспасательной службы находится в Ухтинской городской больнице №1», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что его состояние средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная ситуация на шахте в Коми возникла в результате задымления во время буровых работ. На месте происшествия в шахте на глубине 200 метров находились 45 сотрудников, 43 горняка подняли на поверхность. Поиски двух оставшихся шахтеров продолжаются.

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