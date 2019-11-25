Сургут, Югра, 25 ноября 2019, 12:59 — REGNUM В посёлке Дорожный Сургута (ХМАО) сгорел двухэтажный деревянный дом. Один человек погиб, семеро пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09:42 по местному времени (07:42 мск). В 11:33 пожар был локализирован. Огонь уничтожил 300 кв. м.
На месте пожара работали 45 спасателей от МЧС и 16 единиц техники.
Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в сети «ВКонтакте» сообщил, что сгоревшем доме 28 квартир, зарегистрированы 46 человек. Причины возгорания уточняются.