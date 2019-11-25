Гергебильский район, Дагестан, , 13:10 — REGNUM Три частных двухэтажных дома пострадали в результате пожара в селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана. Предварительная площадь возгорания составила 300 кв. м, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе управления МЧС по республике.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 03:50. Спустя час огонь удалось локализовать, а по состоянию на 08:02 пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия, как отметили в чрезвычайном ведомстве, никто не пострадал. В тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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