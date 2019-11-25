Барнаул, , 12:51 — REGNUM Морозы испытывают на прочность тепловые сети Бийска — второго по численности города Алтайского края. Как сообщает сайт «Бийского рабочего», сегодня, 25 ноября, там произошла коммунальная авария на теплосетях.

Из-за дефекта в тепловой камере пришлось ограничить тепло и горячую воду для жителей более 200 домов, двух школ, двух детских садов и станции переливания крови. Аварию обещают устранить ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сразу несколько коммунальных ЧП на прошлой неделе произошло в Барнауле, без тепла в морозы остались тысячи человек.

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