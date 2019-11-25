Ивдель, Свердловская область, , 12:49 — REGNUM В Ивделе продолжается расследование уголовного дела по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), которое возбуждено по факту инцидента, связанного с гибелью нескольких человек на реке Лозьва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«В этой связи следователи следственного отдела по г. Ивдель СК России по Свердловской области обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших, сообщить данную информацию по телефонам в г. Ивдель: 8 (34 386) 2−21−08, 2−25−99», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 июня на севере Свердловской области. В тот день мать с тремя детьми отправилась на лодке по реке Лозьва из посёлка Вижай в посёлок Ушма. Моторной лодкой управлял мужчина. Однако к месту назначения лодка так и не приплыла.

Начались поиски пропавших, и через некоторое время была найдена перевёрнутая лодка, а также тела женщины и двух детей. Поиски мужчины и ребёнка 2019 года рождения продолжаются.

По данным фактам возбуждено уголовное дело.

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