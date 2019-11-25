Варшава, , 12:46 — REGNUM Утром в понедельник 25 ноября в Щецинском заливе началась операция по подъёму и обезвреживанию английской бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщает «Польское радио».

Как пояснил пресс-секретарь 8-й Флотилии обороны побережья командор-подпоручик Гжегож Левандовски, мина будет поднята, погружена на судно, и доставлена на морской полигон, где её обезвредят. Транспортировка будет проводиться по Пястовскому каналу и реке Свина в Балтийское море.

На время транспортировки мины движение судов в этой части Щецинского залива, а также по реке Свина и каналу приостановлено. Поскольку река Свина протекает через город Свиноустье, в городе предпринимаются меры безопасности. Во время перевозки мины остановлены паромные переправы через реку, а также закрыто движение пешеходов и транспорта на улицах, прилегающих к реке.

Морская мина типа Mk IV была обнаружена ещё в сентябре. Во время войны, когда данная территория относилась к Германии, она была сброшена с британского самолёта. Общий вес мины составляет около 900 килограмм, вес боевой части — 425 килограмм

В операции по обезвреживанию мины принимают участие тральщик Flaming из 13-го дивизиона тральщиков, и группа минёров-водолазов из 12-го дивизиона.

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