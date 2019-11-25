Самара, , 13:03 — REGNUM В Самарской области осудили мужчин, присвоивших бюджетные средства. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, два руководителя предприятий оформили 49 человек на стажировку в АНПО «Межрегиональный учебно-консультационный центр «Гефест-2».

Как выяснилось в ходе следствия, хотя фактически оформленные люди не обучались, руководитель центра, договорившись с бизнесменами, выдала им фиктивные документы о том, что с данными «сотрудниками» проведена работа по профессиональному обучению.

Директора двух компаний предоставили в центр занятости эти фиктивные документы. На их основании организациям были перечислены субсидии в размере 2 655 348 рублей и почти 634 тысячи рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подозреваемых виновными и приговорил их к условным срокам наказания с испытательным сроком 2 года.