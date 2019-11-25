Ульяновск, , 12:28 — REGNUM В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело по факту покушения на убийство 32-летней женщины. Причиной нападения, которое произошло в офисе, стала ревность, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл в Ульяновске утром 20 августа. По данным следствия, 60-летний мужчина пришёл в офисное помещение, где работала 32-летняя пострадавшая, и, угрожая убийством, в присутствии коллег нанёс не менее девяти ударов ножом. Женщине удалось спастись от нападавшего, скрывшись в расположенном рядом магазине.

В ход разбирательств было установлено, что обвиняемый ранее совместно проживал с 32-летней женщиной, затем они расстались. Мотивом поступка, как полагают правоохранители, стала ревность: бывший сожитель узнал о появлении нового мужчины.

60-летнего ульяновца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Обвиняемый арестован. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в законную силу приговор о нападении на центральном рынке, где один из посетителей получил огнестрельные ранения после конфликта с 29-летним парнем. Инцидент произошёл 17 февраля 2019 года. Следствием было установлено, что осуждённый и его жертва ранее не были знакомы. Злоумышленнику было назначено семь лет колонии строгого режима.

Подробнее: Расстрел на рынке, вооруженное ограбление магазина: дела в Ульяновске