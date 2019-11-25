Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:24 — REGNUM В Ярославской области в результате столкновения автомобилей «Лексус», «Сузуки» и «Мицубиши» пострадали шесть человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Авария случилась 24 ноября около 16.10 на 116 километре трассы М8 в Переславском районе Ярославской области. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги.

Место происшествия УМВД по Ярославской области

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лексус» женщина 1969 года рождения госпитализирована в реанимационное отделение. Госпитализированы пассажиры автомобиля «Лексус» 2001 и 2002 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля «Мицубиши» 1966 и 1990 годов рождения», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Также пострадала пассажирка «Лексуса», но она будет лечиться амбулаторно. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается виновник аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле водителя будут судить за гибель велосипедиста