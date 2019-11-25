Красноярск, , 12:23 — REGNUM В Красноярске следствие проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутных автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Авария произошла 25 ноября на улице Крупской. По предварительным данным, легковой автомобиль не предоставил преимущество для движения автобусу ПАЗ и столкнулся с ним. Затем ПАЗ врезался в другой автобус.

Пострадали шесть человек. В том числе двое пострадавших госпитализированы.

Следствие намерено установить лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок, а также качество услуг, предоставляемых пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте тройной аварии в Красноярске работали инспекторы ДПС.

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