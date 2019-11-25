Воронеж, , 12:19 — REGNUM Природный парк «Ломы» в Воробьёвском районе Воронежской области будет восстановлен после пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Пожар в Ломовском природном ландшафтном парке произошёл в ночь на 23 ноября — огнём уничтожена деревянная постройка. Обошлось без жертв.

«Руководство региона уже включилось в проблему, принято решение восстановить парк, но механизмы выделения финансирования будут определены чуть позже», — сообщили в пресс-центре.

Ломовский природно-ландшафтный парк в Воробьёвском районе располагается на территории, которая относится к памятнику природы эпохи донского оледенения. В общей сложности парк занимает 150 гектаров.