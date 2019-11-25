Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему, убившему свою сожительницу и ребёнка. Младший сержант запаса свою вину признал частично, заявив, что события 11 января 2019 года не помнит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов уголовного дела следует, что контрактник, находясь в квартире своей матери, ударил сожительницу с ребёнком молотком. Травмы оказались смертельными. В этот же день военнослужащий пытался убить тем же способом мать, но она смогла убежать от сына, после чего покончила с собой. После лечения подсудимый написал явку с повинной и дал признательные показания.

В ходе расследования уголовного дела мужчина прошёл освидетельствование навменяемость.

«Приговором Южного окружного военного суда военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 2 млн рублей», — уточнили в Следственном комитете РФ.