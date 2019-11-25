Омск, 25 ноября 2019, 12:08 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту самовольного ухода из школы-интерната в Омске двух 17-летних воспитанников. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в областном следственном управлении СКР.
О розыске подростков в полицию сообщила администрация школы-интерната. 17-летние воспитанники покинули учреждение 21 и 23 ноября. Сейчас их разыскивают, проверяются торговые комплексы и другие возможные места их пребывания.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области из-за семейной драмы пропал ребёнок.