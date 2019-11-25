Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM В Бурятии расследуют убийство молодого человека, умершего 22 ноября в одной из больниц Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, подозреваемый уже задержан.

Им оказался 43-летний местный житель, с которым потерпевший подрался 9 ноября. В тот день обвиняемый в одиночестве пил спиртные напитки в баре, где познакомился с девушкой из компании отдыхавшей здесь же молодёжи. Однако под утро он обвинил её в краже денег и последовал на выход за компанией. За девушку заступился молодой человек.

«На этой почве между ним и мужчиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил защитника на землю и принялся с силой наносить ему удары ногами по голове. Один из прохожих, увидев драку, оттащил злоумышленника от жертвы, вызвал полицию, но затем ушел», — отметили в СКР.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и вызвали скорую. Потерпевший был госпитализирован с многочисленными травмами головы. Спустя почти две недели он скончался в больнице скорой медицинской помощи. По данным местных СМИ, погибший являлся сыном начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», подозреваемому уже предъявлено обвинение. Мужчина был заключён под стражу.

Добавим, что при этом в республике снижается уровень преступности. Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года общее число зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 5,5%, а количество убийств и покушений на убийство — сразу на 18,2%.

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