Руква, Танзания, , 12:02 — REGNUM Помощник комиссара полиции по области Руква Джастин Матеджо подтвердил, в результате двух отдельных случаев поражения молнией скончались три человека. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

В интервью телеканалу Матеджо заявил, что первый инцидент произошел 19 ноября, а второй 23 ноября в 8:30 утра по местному времени.

«Мы действительно получили информацию о том, что два человека в деревне Мваи в районе Наманьеле погибли в результате удара молнией, когда они прятались под деревом, молния ударила в это дерево, и все, находившиеся под ним погибли — 25-летний Джапет Герральд и восьмилетний ребёнок», — заявил Матеджо.

«В результате другого случая, произошедшего 19 ноября в деревне Лахела молния ударила в дом, где спали муж и жена, в результате чего женщина скончалась на месте», — добавил он.

Матеджо также призвал жителей области соблюдать осторожность во время грозы и не сидеть под деревьями.