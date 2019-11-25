Самара, , 11:59 — REGNUM В Самаре нашли схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По сообщению источника, о местонахождении оружия и боеприпасов сообщил член самарской преступной группировки, который был задержан стражами порядка и в настоящее время активно сотрудничает со следственными органами.

Отмечается, что в схроне оперативники нашли и изъяли гранатомет, пистолеты, пулеметы, автоматы и магазины для них, электродетонаторы, запалы, приборы для бесшумной стрельбы, дымовые шашки и порядка одной тысячи патронов разного калибра.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.