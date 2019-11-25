Торез, ДНР, 25 ноября 2019, 11:56 — REGNUM В городе Торез Донецкой Народной Республики (ДНР) на шахте «Прогресс» произошёл несчастный случай, сообщили 25 ноября в пресс-службе МЧС ДНР.
Специалисты устанавливают обстоятельства гибели шахтёра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители шахтёрских организаций Украины пожаловались властям страны, что по мере роста электроэнергии из России, угледобывающая промышленность Украины разоряется.
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