Торез, ДНР, , 11:56 — REGNUM В городе Торез Донецкой Народной Республики (ДНР) на шахте «Прогресс» произошёл несчастный случай, сообщили 25 ноября в пресс-службе МЧС ДНР.

«Во время проведения работ на рельсовом пути вагонеткой получил смертельную травму головы горнорабочий 1973 года рождения», — сказано в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели шахтёра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители шахтёрских организаций Украины пожаловались властям страны, что по мере роста электроэнергии из России, угледобывающая промышленность Украины разоряется.

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