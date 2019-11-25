Бухарест, , 11:54 — REGNUM Тысячи овец утонули в Чёрном море в результате крушения грузового судна у берегов Румынии. Об этом сообщает ВВС.

Судно Queen Hind следовало из румынского порта Мидия в саудовский порт Джидда под флагом островного государства Палау, оно перевозило более 14 тыс. овец. Утром 24 ноября судно опрокинулось на борт.

Всех членов экипажа — 22 граждан Сербии — спасли. Одному из них потребовалась госпитализация. Также спасены некоторые овцы, операция по спасению животных продолжается. Предположительно, большая часть животных погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море сел на мель танкер Delfi.

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