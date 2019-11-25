Ульяновск, , 11:45 — REGNUM В Ульяновской области прокуратура заставляет органы власти ремонтировать дороги муниципального значения. Опасные дороги выявляются как в районах, так и в городах, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что должностными лицами не всегда «надлежащим образом» реализуются полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, автомобильные дороги в селе Степная Васильевка в Мелекесском районе включены в перечень объектов муниципальной собственности, но их состояние не соответствует требованиям государственного стандарта. В ходе прокурорской проверки выявлены неровности и участки с повреждением дорожного покрытия проезжих частей, что затрудняет движение транспортных средств и создаёт угрозу здоровью жителей.

«Причем площадь отдельных выбоин глубиной до 12 сантиметров превышает 9 кв. метров», — отмечают в прокуратуре.

Ранее в Железнодорожном районе Ульяновска внимание прокуратуре привлекла автомобильная дорога по проезду Нефтяников, где было обнаружено «значительное подтопление по всей ширине» части участка и «захламление обочин грязевыми массами, состоящими из остатков канализационных стоков от произошедшей ранее коммунальной аварии».

Главам администраций Железнодорожного района Ульяновска и Мелекесского района направлено представление с требованием устранить нарушения и привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

Также в Ульяновске было выявлено, что не включена в реестр муниципальной собственности дорога в районе Майской горы, расположенная параллельно Димитровградскому шоссе.