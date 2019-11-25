Шицзячжуан, Китай, , 11:41 — REGNUM Одиннадцать человек получили тюремные сроки от трех до пяти лет за взрыв, унесший в 2018 году жизни 24 человек в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным официального расследования, взрывы были вызваны утечкой ядовитого газа винихлорида, которая произошла в 12:40 по местному времени 28 ноября 2018 года. Трагедия унесла жизни 24 человек, еще 21 получили ранения. Было уничтожено 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

Суд выяснил, что 12 обвиняемых нарушили требования безопасности во время производства, что привело к огромному материальному ущербу и гибели людей. Одиннадцать человек получили сроки от трех до пяти лет тюрьмы по мере несомой ответственности, а одному удалось избежать уголовного преследования.

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