Брянск, , 11:36 — REGNUM Уголовное дело по статье «Порча земли» возбуждено по факту организации незаконной свалки в Брянской области. Дело возбудили на основе материалов проверки природоохранной прокуратуры, сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального УМВД. По версии следствия, в результате организации незаконной свалки был причинён ущерб в размере 24 млн рублей.

В преступлении подозревают 47-летнего жителя Севского района. Он, занимая должность руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий, организовал на территории районного центра незаконную свалку. Туда в течение четырёх лет свозились вредные отходы. В результате загрязнёнными оказались 20 тысяч кв. м. Причинённый ущерб оценивается в 24 млн рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.