Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Мечети Екатеринбурга проверяют сотрудники правоохранительных органов из-за сообщений о минировании. Как сообщает информационный портал Е1, проверка уже прошла в здании мечети по улице Репина, 42.

Там сообщили, что полиция и сапёры не нашли ничего подозрительного. Также прошли проверки в мечети «14 Святых» и «Маулид».

Отметим, что на данный момент в силовых органах не комментируют данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Челябинской области дежурные службы получили тревожное сообщение о минировании школы в Златоусте. После проведённой проверки подозрительных предметов на территории учебного учреждения найдено не было. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили, что ложное сообщение по телефону сделал первоклассник — учащийся школы. Теперь его родителям грозит административная ответственность.

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