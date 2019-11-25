Тюмень, , 11:31 — REGNUM Выживший в массовом расстреле в Забайкальской военной части Евгений Графов из села Аромашево Тюменской области до сих пор не вышел из комы. С 1 ноября 2019 года он находится в медицинском центре им. Бурденко в Москве с тяжёлым ранением головы, сообщает портал 72.ru со ссылкой на родных солдата-срочника.

Мать солдата 25 ноября заявила изданию, что «врачи делают всё возможное, но не дают никаких прогнозов, состояние без изменений — тяжёлое». Она также сообщает, что Министерство обороны РФ оплатило её проживание в Москве.

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник части 54 160 в Забайкальском крае Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Убито восемь человек, двое тяжело ранено. Шамсутдинов поясняет свой поступок неуставными отношениями в части.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс