Воронеж, , 11:27 — REGNUM Двое рыбаков погибли, троих удалось спасти на водоёмах Воронежской области за минувшие выходные, 23−24 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Так, днём 23 ноября в селе Каширском на местном пруду под лёд провалились двое рыбаков, 1971 и 1991 г.р. Обоих удалось спасти: начальник караула пожарно-спасательной части 41 по охране Каширского района Андрей Галкин, обвязавшись веревкой, прополз 30 метров по льду до полыньи. Там он ухватил за куртку первого утопающего, их вытянули на берег. Второго рыбака спасли таким же образом. Обоих с сильным переохлаждением госпитализировали. Днём 24 ноября в селе Солонцы из пруда Морозов водолазы извлекли тело мужчины 1987 года рождения. Двое человек провалились под лёд на Тарасовском пруду в Панинском районе рано утром 25 ноября, один из них погиб.

Спасатели напоминают: в Воронежской области начался активный ледостав, однако ни на одном водоеме ещё не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему.