Сыктывкар, , 11:24 — REGNUM Из-за пожара работа в шахте №1 производственного подразделения ООО «Лукойл-Коми» «Яреганефти» полностью приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

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«Остальные две шахты «Яреганефти» работают в обычном режиме, угрозы для них нет», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы чрезвычайного ведомства Ольги Лоншаковой.

Она также отметила, что причина пожара пока не установлена. Ведутся работы по ликвидации возгорания.

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Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 «Яреганефть» поступило в МЧС вечером 24 ноября. На момент происшествия в шахте находились 45 человек. 42 горняка смогли выбраться из опасной зоны самостоятельно. Один работник был спасён горноспасателями. Судьба двух человек пока остаётся неизвестной.

По состоянию на 07:00 по местному времени 25 ноября, пожар в горной выработке был локализован на площади 2 тыс. кв. м. К ликвидации последствий задымления привлечено 97 человек и 11 единиц техники.