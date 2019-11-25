Донецк, 25 ноября 2019, 11:17 — REGNUM На западе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждения получили два дома, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В СЦКК уточнили, что ВСУ вели огонь из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 34 единицы боеприпасов.
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