Донецк, , 11:17 — REGNUM На западе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждения получили два дома, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вчера вечером вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Красногоровка в направлении посёлка Старомихайловка. В результате обстрела повреждены кровля, фасады домов, а также хозяйственные постройки», — сказано в сообщении.

В СЦКК уточнили, что ВСУ вели огонь из противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 34 единицы боеприпасов.

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