Волгоград, , 11:16 — REGNUM Тело пропавшего рыбака обнаружили неподалеку от озера Талое под Волгоградом. Мужчина уехал на зимнюю рыбалку в одиночку 23 ноября. На следующий день в предполагаемом месте пропажи обнаружили провалы тонкого льда и плавающие на поверхности сапоги рыбака.

За мужчиной в полынью нырнул доброволец, помогающий в поисках. Тело рыбака подняли с трёхметровой глубины. Рядом с местом, где его обнаружили, было две проруби — возможно, мужчина сумел выбраться из воды, но затем опять провалился по лёд. По словам знакомых, погибший был опытным рыбаком и не злоупотреблял алкоголем, сообщает информационное агентство «Волга-Каспий».

Толщина льда на водоёме сейчас не превышает пяти сантиметров.