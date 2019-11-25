Уфа, , 11:14 — REGNUM Двое детей трех и восьми лет пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 24 ноября в поселке Нагаево. 35-летний мужчина, управляя автомашиной «Киа Спектра» столкнулся с автомашиной «Киа Спортейдж», которая двигалась ему на встречу.

В результате ДТП двое детей в возрасте 3-х и 8-ми лет, которые ехали в машине «Киа Спектра», получили ушибы.