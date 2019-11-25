Новоуральск, Свердловская область, , 11:09 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия была травмирована 20-летняя женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла вечером 24 ноября на автодороге между Серовским трактом и Верх-Нейвинском. Автомобиль «Лада» пошёл на обгон, на запрещённом для данного манёвра участке, после чего произошло столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП, пассажирка «Лады» получила серьёзные травмы.

Женщину госпитализировали в больницу Новоуральска, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм.

«По предварительным данным, водитель «Лады» в воскресенье вечером запланировал поездку в Екатеринбург и оставил информацию о поездке на сервисе поиска попутчиков. С ним связалась молодая девушка, которую он позже забрал возле КПП города Новоуральска», — уточнили в дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за выходные в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два подростка. Они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области в результате ДТП пострадали два подростка