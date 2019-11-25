Южно-Сахалинск, , 11:15 — REGNUM Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин впервые посетил проблемное общежитие, где недавно покончила с собой многодетная мать, а ещё 49 семей с детьми на грани выселения. Градоначальник пообещал, что мэрия сделает всё, что от нее зависит, для того, чтобы узаконить проживание людей в общежитии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заверениям мэра люди не верят.

«Гарантии никакой! К нам приходили из мэрии, которые по жилищной политике. Прямо сказали: готовьтесь на выселение! В августе они приходили и сказали: через полгода на выселение. В феврале — на выселение! Снимите розовые очки! Они с нами так разговаривают!», — привело слова отчаявшихся жильцов общежития ИА Сахалин.Инфо.

Мэр Надсадин твердил, что никто выселен не будет.

Он сообщил, что часть жильцов получит жильё по соцнайму, часть — по коммерческому найму. Но по очень низкой цене, ниже, чем в арендных домах.

Но доведённые до отчаяния люди кричали, что их проблему власти не могут решить уже 8 лет. Сначала их выселял прежний собственник — коммерческая структура, потом — мэрия. Люди говорили, что всем им власти предлагали участие в программах по льготному приобретению жилья. Но все эти программы предполагают ипотеку для софинансирования. А у людей нет возможности взять ипотеку — в общежитии живут одни бедняки.

Мэр и другие официальные лица, прибывшие в проблемное общежитие пообещали, что непременно узаконят проживание людей — им пообещали долгосрочные договоры и официальную регистрацию. Получается, что до этого семьи с детьми жили без регистрации, на птичьих правах, и ни у кого из высокооплачиваемых чиновников южно-сахалинской мэрии об этом голова не болела. Все их мысли, как следовало из рассказов людей, были о том, как бы побыстрее выселить невыгодных жильцов на улицу. Что с ними будет дальше — чиновников не волновало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября многодетная мать, проживавшая в этом общежитии, покончила с собой. Трое её малолетних детей при этом находились в том же помещении. Четвертый, старший сын — подросток находился у бабушки. Детей отдадут бабушке.

Власти Южно-Сахалинска в первые же часы после трагедии принялись отчаянно отрицать, что причиной самоубийства многодетной мамы стала перспектива выселения на улицу. Однако позже депутаты облдумы выяснили, что это не так. Они также выяснили, что ещё 49 семей с детьми в любую минуту могут быть выселены на улицу зимой.

Для того, чтобы мэр Надсадин приехал в общежитие и лично пообещал людям, что они и их дети не окажутся на морозе, потребовалось вмешательство уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она поручила омбудсмену на Сахалине немедленно вмешаться в ситуацию. Губернатору Сахалина Валерию Лимаренко она готовит обращение, в котором просит представить жильё не только упомянутым семьям, но и в срочном порядке заняться вопросом обеспечения жильём всех сахалинских семей с детьми.

Сам губернатор Сахалина на трагическую ситуацию пока никак не отреагировал.