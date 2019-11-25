Ис, , 11:01 — REGNUM В свердловском посёлке Ис во время пожара в двухэтажном бараке пострадали женщина 1979 года рождения и её дочь 2001 года рождения. Об этом в своём Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Они выпрыгнули со второго этажа, надеясь спастись от огня, и получили травмы позвоночника. Сейчас женщина и её дочь находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 24 ноября. Без жилья остались более десяти человек. Власти Нижней Туры и Свердловской области оказывают погорельцам помощь. Также вещи, еду и деньги жертвуют местные жители.

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