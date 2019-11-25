Киев, , 11:02 — REGNUM В Киеве на улице Рогнединской неизвестные нарисовали две свастики на памятнике еврейскому писателю Шолому Алейхему, сообщил 25 ноября ресурс «Информатор».

По состоянию на 10:00 мск возле памятника не были замечены ни сотрудники полиции, ни работники коммунальных служб. Прохожие активно фотографировали последствия вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее герой Украины Григорий Омельченко во время выступления на телевидении спросил зрителей, не хотят ли они быть «лакеями евреев». Его возмутило частое появления в эфире депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича.

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