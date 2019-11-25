Благовещенск, , 11:06 — REGNUM С понедельника, 25 ноября, в 13 муниципалитетах Приамурья отменён подвоз учащихся школ по 125 школьным маршрутам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного министерства образования.

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Всего в Приамурье задействовано 263 школьных маршрута, многие из которых проложены по дорогам, очистка которых от снега и льда не находится в приоритетах у районов. В этой связи принято решение о ежедневном мониторинге маршрутов, а детей временно переводят на домашнее обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за сложных погодных условий для ликвидации последствий аномальных погодных явлений стала использоваться боевая техника: с помощью танка в пригороде Благовещенска вытащили из кювета пассажирский автобус.