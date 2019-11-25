Танга, Танзания, , 10:54 — REGNUM Три врача из медицинских центров Кабуку и Мката области Танга погибли после того, как грузовик, на котором они возвращались с повышения квалификации, попал в аварию в области Килиманджаро. Об этом передает газета Nipashe.

По информации издания, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября в районе деревни Тауле округа Хандени.

Как сообщает губернатор области Танга Мартин Шигелла, врачи были направлены на повышение квалификации в больницу КСМС, расположенную в городе Моши. Там они посетили семинар по использованию современных приборов для осмотра больных, жалующихся на боли в животе.

Со своей стороны, Шигелла также выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что правительство всегда будет помнить их вклад в общественное развитие.

Парламентарий от округа Мухенза Балози Адади Раджабу заявил, что этот шокирующий инцидент стал серьезным ударом для правительства.

Сообщая подробности аварии, начальник полиции по области Танга Эдвард Букомбе заявил, что изначально четверо врачей сели в автобус, направлявшийся в Тангу, однако позднее один из них сошел в округе Корогве. После того, как они доехали до Сегеры, они были вынуждены пересесть в грузовик, чтобы доехать до Кабуку и Мкаты.

«К несчастью грузовик провалился в расщелину в районе деревни Тауле, в результате чего четверо человек, находившиеся в нем, погибли, в том числе и кондуктор, имя которого неизвестно», — заявил Букомбе журналистам.

Он добавил, что водитель получил серьезные ранения и был госпитализирован.