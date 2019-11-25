Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:46 — REGNUM В Уральском следственном управлении на транспорте СКР назвали предварительную причину жёсткой посадки вертолёта Ми-8 после взлёта с территории Ново-Портовского месторождения на Ямале. У воздушного судна отказал хвостовой двигатель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 24 ноября 2019 года в 11:25 по местному времени (09:25 мск) минут на месторождении совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» с тремя членами экипажа и 22 вахтовиками на борту. Воздушное судно направлялось в Новый Уренгой.

Пострадавших нет. В результате инцидента у вертолёта повреждена хвостовая балка и шасси.

По факту возбуждена доследственная проверка.

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