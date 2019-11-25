Северобайкальск, Бурятия, , 10:44 — REGNUM В Бурятии предотвратили незаконную добычу полезных ископаемых в водоохранной зоне озера Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Ранее по итогам проверки было установлено, что компания два года — с 2016 по 2018 годы добывала песчано-гравийные породы на карьере «Тошка» в Северо-Байкальском районе Бурятии. При этом разрешение на добычу было выдано до 2024 года. Однако прокуроры напомнили, что этот участок располагается в Центральной экологической зоне озера.

«Действующим природоохранным законодательством установлен запрет на разведку и разработку новых месторождений, а также на добычу полезных ископаемых в акватории озера Байкал, его водоохранной зоне, руслах нерестовых рек», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что разрешительные документы противоречат закону и обратились в суд. Судья с доводами прокурора согласился и запретил добычу ресурсов на карьере.

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