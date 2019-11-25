Соледар, ДНР, 25 ноября 2019, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы шесть обстрелов территории ДНР с позиций украинских силовиков, сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Украинские формирования выпустили в общей сложности 34 единицы боеприпасов.
Так, на донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Информация о жертвах и разрушения уточняется.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее на складе ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) 501-го батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ была обнаружена существенная недостача боеприпасов.
Читайте также: На украинских складах обнаружена крупная недостача боеприпасов — НМ ДНР