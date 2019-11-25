Благовещенск, , 10:42 — REGNUM Страшное дорожно-транспортное происшествие в Белогорском районе Приамурья унесло жизни пяти человек, тех, кто выжил в ДТП, доставали с помощью специнструмента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Чтобы деблокировать зажатых людей из деформированного авто, спасателям и пожарным пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент и дискорез. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 25 ноября в 11:25 по местному времени. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на огромной скорости протаранил автомобиль Toyota Carina, в котором погибли люди.